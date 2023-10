Perché il democratico antifascista poteva e doveva anche essere anticomunista

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)oggi è necessario ridiscutere delle personalità e dei partiti che nella Repubblica hanno dato vita a una politica antitotalitaria? L’ipotesi qui in discussione è che il singolare caso italiano sia stato segnato dalla mancanza di un dibattito storico e politico sull’antitotalitarismo, in quanto il Partito comunista e l’intellettualità di sinistra sono stati, in buona parte, all’origine dell’emarginazione delle forze e degli esponenti antitotalitari che contrastavano gli autoritarismi d’ogni colore. Infatti, nel venticinquennio postbellico i comunisti hanno avuto un ruolo preminente nella vita culturale nazionale che ha trasformato l’antifascismo e l’anticomunismo da categorie storiche in categorie mitiche consacrate nei templi dell’università, dell’editoria e del cinema. A sinistra l’antifascismo veniva per lo più declinato come un presupposto del mondo ...