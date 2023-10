(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il decreto del 18 luglio 2023 del Ministero dell'Economia, in accordo con il Ministero del Lavoro, ha ufficializzato che idi accesso alla pensione per gli anni-26 rimarrannorispetto agli attuali. L'articolo .

..., stipendi. Con queste proiezioni e senza modificare la pressione fiscale (anzi, con i 14 ... cultura eper il dopo. ©

Pensioni, speranza di vita in calo: requisiti invariati nel 2025-26 Orizzonte Scuola

Pensioni modulate sull'aspettativa di vita, la proposta Inps Fiscomania.com

I punti critici sono numerosi, collegati con le tentazioni populiste da cui neppure i “governi di legislatura” (come Meloni ama definire il suo) sono indenni ...(Adnkronos) - Pensioni 2024, nella manovra le novità studiate dal governo e illustrate dopo l'approvazione della legge di bilancio in Consiglio dei ministri. Tra le principali misure, le modifiche per ...