Pensioni | con Quota 104 si rafforza la Fornero | chi lascerà il lavoro nel 2024

Leggi su today

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Chi sperava in una radicale riforma del sistema previdenziale sarà rimasto deluso. Nella manovra appena varata dal governo Meloni, non solo non è stata cancellata la tanto odiata legge, ma è stato aumentato il requisito anagrafico per l'uscita anticipata dal, con la103 che è...