Pensioni 2024 | news | peggio del previsto | STOP opzione donna e Ape sociale Sbuca Quota 104

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La parola giusta se dovessimo descrivere i sentori dei nostri lettori sulla Manovraé ‘disastrosa’, dal canto nostro, che seguiamo le richieste dei sindacati dai primi incontri col Governo e i desiderata dei lavoratori, possiamo certamente dire che ‘é andata moltodel’. Pensavamo almeno potesser essere riconfermata l‘APEe la vecchia sebbene incompleta e già stravolta versione di. Si ipotizzava anche una possibile proroga di103. Invece purtroppo i tavoli di confronto con i sindacati non hanno affatto portato ai risultati sperati, anzi le loro istanze non sono affatto state accolte, né tanto meno sono state rispettate le promesse elettorali su cui puntavano gli elettori. Cosa prevede dunque, relativamente alla ...

Gli stanziamenti " compresi quelli per il taglio del cuneo fiscale " riguardano solo il. In ... Sulle, si passa da quota 103 a quota 104 (altro che addio alla legge Fornero), con ...Con la manovra arriverà una stretta sulle pensioni: dal 2024 diremo addio a quota 103 che cederà"il passo alla nuova quota 104. Ovvero per ritirarsi serviranno 63 anni di età e 41 di contributi. Una d ...La quota 103 lascia il posto alla quota 104, necessari sempre 41 anni di contributi ma l’età sale di 1 anno, dunque non più 62 ma 63. Si parla di forma ibrida con incentivi per chi resterà al lavoro ...