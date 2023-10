Pd | Schlein | ' a elettori non interessano differenze tra opposizioni ma lavoro comune'

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Collaborazione? Io faccio ogni sforzo in questa direzione. Questo ci chiedono le persone. Agli italiani interessa poco che facciamo la gara tra di noi sulle differenza ma che facciamo battaglie comuni come la difesa della sanità pubblica". Così Ellya Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

... ha detto la segretaria del Pd, Elly, dopo la richiesta. 'La vostra scelta - ha detto la ... 'Vi siete presentati chiedendo voti agliper decidere non per far decidere al Cnel di ...

**Salario minimo: Schlein, 'proposta popolare, siamo entrati in casa ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Salario minimo, la maggioranza ottiene nuovo rinvio in commissione Il Fatto Quotidiano

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Collaborazione opposizioni Io faccio ogni sforzo in questa direzione. Questo ci chiedono le persone. Agli italiani interessa poco che facciamo la gara tra di noi sulle ...La maggioranza ha approvato il rinvio in commissione della proposta sul salario minimo, bloccando di fatto la discussione in Aula ...