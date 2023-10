Paventi | «Inzaghi aspetta i sudamericani I tempi per Arnautovic»

Leggi su inter-news

ha parlato della situazione in casa Inter: Simoneattende ad Appiano Gentile iper avere il quadro completo. Idi recupero perE ATTESE ? Andreaha parlato così a Sky Sport: «Al momento c'è solo Marcus Thuram. Per Markosi spera di rimetterlo a disposizione in 18-20 giorni. Lautaro Martinez e Alexis Sanchez rientreranno domani. Il cileno con ogni probabilità subentrerà a gara in corso e sarà importante che si sblocchi. Adesso riparte un secondo mini-ciclo con la trasferta di Torino e tutti dovranno dare il loro».