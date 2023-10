Parla la vedova di Kim Philby | la spa che tradì l’Occidente | «È stato solo un grande idealista»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Traditore o eroe? Chi fu veramente Kim? Nato in India nel 1912 e morto nel 1988,- il cui vero nome era Harold Adrian Russell- fu dal 1936 un importantissimo agente segreto britannico. Il suo nome è entrato però con un marchio d’infamia nella storia delperché nel 1963 passò al servizio dell’Unione Sovietica, tanto da fuggirvi e da assumerne la cittadinanza. Divenne istruttore del KGB e nel 1990, due anni dopo la sua morte, Mosca emise addirittura un francobollo per celebrarne la memoria. Comunista convinto, in realtà Kimfu sempre al servizio dell'U. Ai servizi segreti sovietici passò per 27 anni informazioni spesso cruciali, che causarono al blocco occidentale ingenti perdite di mezzi e di agenti. Malgrado il tradimento, Kilby resta comunque una delle più ...