Parigi | un ‘buco’ nel cielo sopra la Torre Eiffel | cos’è il fenomeno meteo Skypunch

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un 'buco' neldi. E' unrologico che si verifica raramente, come conseguenza del 'collasso' delle gocce presenti tra le nuvole. L'effetto che provoca è quello di 'un buco' al centro del banco di nubi. E' chiamato '' e ieri qualcuno è riuscito a fotografarne uno sulla capitale francese, non lontano dalla Tour. Ilcatturato da un fotografo può essere osservato in presenza di nubi specifiche, stratocumuli, cirrocumuli o altocumuli. Queste nubi si estendono tra i 1.500 e i 10mila metri sul livello del mare. "Questomolto raro deriva dalla caduta di cristalli di ghiaccio che formano uno strato di nuvole medie", spiega Météo France in un articolo dedicato a un'altra nube analoga vista ...