Paolo Rumiz | cineforum | vini e Jazz Dinamico | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)all’Aula Magna Sant’Agostino, ila Gandino, la degustazione dia Pedrengo e il concerto dia Seriate. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 18 ottobre. Ecco gli appuntamenti.alle 17:45 alla Basilica di Santa Maggiore, a, in Città Alta, si terrà un concerto del Coro danese Lille Muko, per un percorso spirituale in musica.alle 18 all’Edoné, a, si terrà un incontro dal titolo “Job Talk – storie di lavoro giovane”.alle 20.45 all’Aula Magna di Sant’Agostino, a, si terrà un incontro dal titolo “Premio Costruttori di Ponti 2023”. ...