Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in centro per lavoro e lei è super chic

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’amore traè finito ma i due sono sempre in perfetta sintonia. Tra i figli in comune e i progetti di, la coppia è spessissimo insieme. In un’ancora calda giornata a Milano,sono stati paparazzati inper un pranzo business. Outfit casual per lui,per lei, che sfoggia anche una borsa da sogno. Insieme a Milano A pranzoE’ Il Salumaio il ristorante scelto daper il loro pranzo all’insegna del business. L’esclusiva location in via Montenapoleone è una meta amate dalle star.hanno prima passeggiato per le vie del quadrilatero, ...