Paolini-Marcinko in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Monastir 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Jasminese la vedrà contro Petranel secondo turno del torneo WTA 250 di, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città tunisina. Prosegue l’ottimo momento di forma della giocatrice azzurra, che pochi giorni dopo la semifinale a Zhengzhou ha superato in scioltezza il primo turno a, liberandosi di un’avversaria ostica come Alizé Cornet. Sulla sua strada ora la giovane croata, capace di sconfiggere all’esordio la spagnola Bassols. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente, ma guai a sottovalutare, avversaria molto insidiosa. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...