Paola Di Benedetto | la paura delle donne | «Ovunque senti gruppi di uomini che fanno catcalling da brividi»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In mano le chiavi, pronte ad essere inserite nella serratura, e il telefono mentre a passo svelto si cammina verso casa. L'obiettivo è rimanere in strada il meno...

La speaker radiofonica ha denunciato la paura che prova nel camminare da sola e ha ricevuto molte risposte con esperienze che raccontano il medesimo ...

Paola Di Benedetto: "Girare in città per una donna è pauroso, dovremmo essere sempre scortate" Today.it

"Beato Bellanova": Paola Di Benedetto incanta tutti in intimo theWise Magazine

Paola Di Benedetto ha denunciato via social gli episodi di catcalling ai danni delle donne. Attraverso i social Paola Di Benedetto ha denunciato il fenomeno del catcalling e il fatto che le donne, in ...Dopo l’addio al GF di Heidi, nella casa qualcuno parla ancora di lei. Non è passato inosservato un gesto di Beatrice Luzzi… Ha fatto molto parlare l’addio dal Grande Fratello di Heidi Baci. La donna ...