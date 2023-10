Ottobre rosa | il marchio di abbigliamento da notte Pour Les Femmes si allea con MGallery per combattere il cancro al seno

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) È il frutto di una collaborazione esclusiva traLes, azienda didasociale che sostiene le donne che vivono in zone di conflitto, e, ilche possiede 120 boutique hotel di lusso in tutto il mondo. In questo mese di, questi due marchi svelano una potente collaborazione