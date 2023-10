Ospiti Domenica In 22 ottobre 2023 | Venier mette a segno due colpacci

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il sempre informato sito di TvBlog ha svelato in anteprima tutti glidiIn del 22. Chi ci sarà nel talk di Rai1 condotto dalla 'zia Mara'? Innanzitutto andando in onda la sera prima il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle non poteva mancare un talk incentrato sullo show di Milly Carlucci. In studio da Maraci saranno due dei cinque giurati, tra l'altro i più cattivi e spietati: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto e i concorrenti Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica. Durante lo spazio ci sarà modo di commentare la prima puntata di Ballando con le esibizioni dei 12 concorrenti ed i momenti salienti e sicuramente non mancheranno anche i primi scontri più o meno accesi. Maranon si arrende contro Amici 23: Emma e ...