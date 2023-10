Osilo Sassari | neonato abbandonato in strada | sta bene | Arrestata la madre

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) commenta Unè statoin, in provincia di, nel nord Sardegna. Il bambino è vivo grazie a un passante che lo ha notato intorno alle 05:30 di mattina e ha ...

Un bimbo appena nato, con il cordone ombelicale ancora attaccato al corpo, è stato trovato abbandonato sotto una macchina parcheggiata a, in provincia di. Il piccolo ancora vivo e con lievi segni di ipotermia è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima annunziata . Si trova ora sotto osservazione ...La bimba appena nata abbandonata sotto una macchina ad Osilo, in Sardegna, è stata ritrovata dalla nonna la quale ha dichiarato di non essersi mai ...E’ una donna di 29 anni che si trova ora ricoverata nel reparto ginecologia dell’Aou di Sassari. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri la donna ha partorito questa mattina all’alba nella sua ...