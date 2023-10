Osilo | neonato abbandonato sotto un' auto | rintracciata la madre | il piccolo è in osservazione

, provincia di Sassari, unè stato abbandonato in mezzo alla strada, con il cordone ombelicale appena reciso. Solo l'intervento di un passante che ha trovato il piccolo sotto un'auto ...

E' stata arrestata per tentato omicidio la 29enne che questa mattina, dopo aver partorito, ha abbandonato il figlio ( qui l'articolo) appena nato per strada a Osilo, sotto una macchina. A chiamare i ...SASSARI - La giovane mamma del neonato abbandonato per strada questa mattina a Osilo è in stato di arresto. La donna, ricoverata a Sassari in ginecologia, è accusata dalla Procura di tentato omicidio.