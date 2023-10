Orso entra in casa e ruba lasagne dal freezer

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) È successo in nbsp;Connecticut: unto in, hato ledaled è poi uscito dalla ...

È successo in nbsp;Connecticut: unè entrato in casa, ha rubato le lasagne dal freezer ed è poi uscito dalla ...Orso ruba lasagne dal freezer dopo essersi introdotto in una casa del Connecticut . L'animale ha divorato il piatto prima di uscire dalla finestra.È il titolo di un apprezzato documentario che indaga il rapporto tra l'orso e l'uomo in Trentino. Venerdì sera un incontro con il naturalista Eugenio Carlini ...