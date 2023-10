Oroscopo Paolo Fox giovedì 19 Ottobre 2023 | Vergine stanco

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’diFox per oggi,19Ariete Non avete ancora risolto tutti i problemi ma ora avete senz’altro più libertà d’azione, siete trascinati da stelle impetuose che vi fanno entrare “a gamba tesa” sulle cose creando scompiglio ma soprattutto la possibilità di ribaltare una situazione a vostro favore. Siete in vena di sfide e di mettervi in gioco. Bene così! Toro Soluzioni e nuove strategie potranno essere ideate e magari messe subito in pratica, Giove nel segno rappresenta autonomia di azione e determinazione nel cambiare uno scenario. Siete padroni del vostro destino. Periodo interessante per chi vuole ufficializzare una storia. Gemelli Vi attende una giornata faticosa, condizionata da un piccolo fastidio fisico o dalla sensazione di non farcela e non riuscire a star dietro ...