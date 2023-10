Oroscopo Branko mercoledì 18 Ottobre 2023 | Pesci creativo

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’diper oggi,18Ariete Siete particolarmente forti ed empatici in queste 24 ore, state spingendo forte sull’acceleratore ma attenzione alla salute e a non portare il corpo allo stremo delle forze. Toro Sembra che voi stiate navigando in acque tranquille ultimamente, la vita sembra piacevole e serena. In realtà non chiedete granché altro se non, appunto, lo stare bene con voi stessi e con gli altri. Gemelli Vi sentite in bilico a causa di una fortuna che un giorno vi premia e l’altro vi ignora! Potreste dover lavorare un po’ di più sull’armonia da ritrovare. Cancro Siete energici e concentrati, soprattutto attenti alle finanze, ma lo spirito avventuriero sembra essere un po’ in letargo. Anche l’amore traballa. Leone Siete rimasti delusi da una persona che ...