Ormai quasi più americana che francese | Alpine F1 si sente a casa a Austin

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il Gran Premio delle Americhe di F1 – e tutte le tappe americane (Las Vegas, Miami) – saràcome una gara diper, visti i grandi investitori provenienti dal continente in questione (compreso il Canada, con Ryan Reynolds). Soprattutto dopo l’annuncio di questa settimana, che ha visto l’investimento di diversi atleti, alcuni dei quali provenienti dal Paese dello zio Sam. In effetti, il crescente interesse per la Formula 1 da parte di questa parte del mondo è destinato a diventare ancora più marcato nei prossimi anni, con l’arrivo di Andretti, Cadillac e Ford (tramite Red Bull).F1: verso l’ignoto, in America Adè prevista la presenza di numerose star americane dello sport e del cinema nello stand del teamF1. Si tratta di una spinta ...