Ormai pure i migranti hanno smesso di fare figli

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Innanzitutto si dovrebbe aprire una riflessione sul come raccontiamo le migrazioni. Il “clima sociale e politico in Italia” da dieci anni a questa parte “è cambiato” e anche “l’attenzione dei media al tema dell’immigrazione in Italia sia sempre più orientata all’allarmismo”. Lo denuncia il nuovo Rapporto Caritas-Migrantes Liberi di scegliere se migrare o restare presentato ieri a Roma, sollecitando una nuova forma di “narrazione” che superi l’emergenza. Si scoprirebbe così che molta della propaganda politica e giornalistica suie stranieri in Italia è una menzogna. La crisi non risparmia i. Secondo l’ultimo rapporto di Caritas-Migrantes Liberi, 1,6 milioni sono in povertà assoluta I numeri, innanzitutto: il primo gennaio 2023 le stime dell’Istat indicano la presenza di 5.050.257 cittadini stranieri residenti in Italia, in lieve ...