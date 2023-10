Ora lo dice anche l’Istat | “Sempre più famiglie risparmiano anche sul mangiare” L’inflazione affossa il potere d’acquisto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Si risparmiasulla spesa alimentare”. Alla fine lo conferma pureche nel rapporto sulle spese per consumi dellenel 2022 scrive in modo un po’ edulcorato: “sembrano essersi adattate alle sfide della fiammata inflazionistica”. Così è aumentata “la quota di chi dichiara di aver limitato in quantità e/o qualità, rispetto ad un anno prima, la spesa per cibi (dal 24,4% al 29,5%), bevande (dal 29,6% al 33,3%) e per beni e servizi per la cura e l’igiene personale (dal 31,7% al 35,6%)”. La voce di spesa che ledichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature, a differenza dei due anni precedenti quando era la spesa per viaggi e vacanze. Restano “abbastanza stabili”, tra chi già spendeva per queste voci, “i comportamenti di acquisto relativi alle ...