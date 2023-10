“Ora avete capito tutto…” GF | Massimiliano Varrese | arriva il colpo del ko

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)avrà il suo bel da fare ora, dopo aver minacciato l’addio al Grande Fratello dopo la rinuncia di Heidi, fuori nella notte tra mille polemiche, orano anche le dichiarazioni dell’ex moglie Valentina Melis sul motivo che ha portato alla rottura tra loro due. Tutto è iniziato quando, tirata in causa da un’utente, ha dovuto rispondere all’accusa di non aver sostenuto la causa femminista a causa delle sue relazioni passate. >“Come Riccardo Guarnieri”. Alessio di UeD, roba forte: smascherato fuori dal programma “Mi dispiace molto tu scriva questo. Il mio impegno contro la violenza sulle donne è concreto e sempre presente. Non c’è bisogno mi metta qua a raccontare quello che faccio ogni giorno per aiutare le donne a uscire dalla spirale della violenza. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per ...