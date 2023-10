Operaio morto | si indaga su un possibile incidente | sequestrati due cantieri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSisulle cause della morte di undi Torre Annunziata, Luigi Avitabile di 44 anni, arrivato nel primo pomeriggio all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in arresto cardiocircolatorio. I carabinieri sono infatti intervenuti presso il nosocomio, dove hanno sequestrato la salma: non si esclude, anche sulla base delle dichiarazioni rese da alcune persone che avrebbero portato l’uomo al pronto soccorso, che il 44enne sia rimasto vittima di unsul lavoro Accertamenti sono in corso allo scopo di appurare le cause della morte, anche se al momento non si è riusciti a risalire con precisione al luogo dove sarebbe avvenuto l’ipotetico. I carabinieri, in accordo con la Procura di Torre Annunziata, stanno procedendo al sequestro di due ...