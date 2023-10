Omicidio Maltesi | Fontana chiede l' appello con rito abbreviato

Dopo quello della Procura di Busto Arsizio arriva anche il ricorso in Appello dei difensori di Davide Fontana, contro la condanna a 30 anni di carcere per l'della ventiseienne Carol, colpita a martellate da Fontana nella sua abitazione di Rescaldina, nel Milanese, l'11 gennaio 2022 e poi sgozzata, fatta a pezzi e messa in un congelatore a ...Dopo quello della Procura di Busto Arsizio arriva anche il ricorso in Appello dei difensori di Davide Fontana, contro la condanna a 30 anni di carcere per l'omicidio della ventiseienne Carol Maltesi, ...Anche la procura ha fatto ricorso, ma per il motivo opposto: chiede l’ergastolo per l’omicida reo confesso ...