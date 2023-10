Omicidio Carol Maltesi | Davide Fontana ricorre in appello e chiede rito abbreviato

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo quello della Procura di Busto Arsizio arriva anche il ricorso indei difensori di, contro la condanna a 30 anni di carcere per l'della 26enne, colpita a martellate nella sua abitazione di Rescaldina (Milano) l'11 gennaio 2022 e poi sgozzata, fatta a pezzi e messa in un congelatore a pozzetto per quasi due mesi. I resti furono dispersi in 15 sacchi in una discarica a cielo aperto nel Bresciano. I difensori del bancario reo confesso sono tornati are l'ammissione dialche consentirebbe lo sconto di un terzo della pena. Lo avevano già fatto in primo grado.