Ombelico finto adesivo | il nuovo trucco per affinare il girovita

Leggi su amica

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tiktok/@elisfavoritetoys Alla faccia della Body Positivity! Di esagerazioni nel settore della bellezza ce ne sono molte. E non stiamo parlando solo dei cosiddetti “sfigurati” dalla chirurgia estetica. Negli ultimi anni, numerosi trend in arrivo dai social si sono rivelati alquanto dannosi. Vi ricordate quando tutti i creator infilavano la bocca dentro il collo della bottiglia per ottenere – almeno momentaneamente – “labbra a canotto” con l’effetto ventosa dell’inspirazione? Qualche tempo dopo si scoprì come questa pratica potesse rovinare gli incisivi e causare ematomi in viso. Oggi, invece, è la volta dell’. Già, avete capito bene! Un vero e proprio Fake Belly Buttonsgià in vendita su diversi siti dell’ultra-fast fashion made in China. Ecco in cosa consiste…: il ...