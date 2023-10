Olimpiadi del 2026 | Tajani | “Le gare tutte in Italia | il Piemonte potrebbe ospitare il bob”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Milano – “Bisogna fare di tutto per far svolgere ogni gara dei prossimi Giochi sul territorio nazionale, quindi se si può utilizzare la pista di bob utilizzata per ledi Torino, credo lo si debba fare”. Lo ha detto il vicepremier Antonio, commentando la possibilità di far disputare la competizione di bob dei prossimi Giochi Milano-Cortina in, durante la sua visita a supporto della candidatura di Adriano Galliani per il Senato a Limbiate (Monza). “Ho parlato con il presidente della Regioneche è pronto a fare degli investimenti”, ha aggiunto, “non è mai successo che si svolgessefuori dal territorio nazionale, salvo a Melbourne nel ‘56, io faccio il tifo per il”. Poi sorridendo,ha concluso: “Milano-Cortina, ...