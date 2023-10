Olbia Challenger | Cobolli approda ai quarti di finale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Flavionon smette di brillare e nella serata distacca il pass per idibattendo Federico Gaio. Il tennista romano si è aggiudicato il derby in 1 ora e 19 minuti con il punteggio di 6-2 6-4 e si prepara ad affrontare la seconda testa di serie Constant Lestienne per un posto in semiall’. Sui campi in cemento del TC Terranova, teatro del torneo ATP125 organizzato da MEF Tennis Events, nella giornata di giovedì 19 ottobre si completeranno i secondi turni. Oltre alla prima testa di serie Alexandre Muller, impegnato contro il connazionale Ugo Blanchet, c’è grande attesa per il derby tra Mattia Bellucci e Raul Brancaccio.prosegue a gonfie vele – Fresco di best ranking ...