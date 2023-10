Occhio | politicamente scorretto oggi è stare dalla parte di Israele

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Hamas chiama alla resistenza. In pratica, il terrore ovunque nel mondo. Mentre un auto-proclamato criminale dell’ISIS semina il terrore a Bruxelles imbracciando un kalashnikov. Altro che le pietre e la kefiah dell’Intifada. Il tutto mentre deve ancora partire l’azione di terra dell’esercito israeliano dentro la Striscia di Gaza per debellare le postazioni di Hamas. Ammesso e non concesso che questo sia un obiettivo raggiungibile. E su questo l’attenzione è legittima. Ma già sappiamo che tutti gli occhi del mondo saranno puntati su Tel Aviv. Un mezzo passo falso e sarà un processo senza fine ad. Ci sono in ballo civili inermi usati come scudi umani da Hamas. La politica sta zitta. Che lo faccia il governo è doveroso. Da questo ci si attendono fatti, non opinioni. Stupisce che piuttosto siano i partiti a fare il cosiddetto “pesce nel barile”. Stupisce, ma non ...