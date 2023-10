NXT 17 10 2023 Cos’è successo a Trick?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, ci stiamo avvicinando allo speciale Halloween Havoc e come sempre lo show ci tiene a fare bella figura in vista dell’evento, quindi sono da delineare bene le sfide che vedremo. Direi quindi di non perdere tempo e immergiamoci subito nello show. Bada Bing Bada Boom Battle Royal (3,5 / 5) Classica Battle Royal ma a tema tag team, regna ovviamente la confusione ma la cosa più interessante di tutte avviene fra Los Lotharios e Creed Brothers con i primi che in realtà già eliminati, ma non visti dagli arbitri, rientrano ed eliminano i fratelli Creed. Una volta rimasti solo la Chase U e proprio i due messicani, il match si trasforma in un tag classico e la vittoria va ai primi grazie all’intervento dei Creed. Vincitori e nuovi #1 Contender’s: Chase U BACKSTAGE: Blair Davenport sfida in vista di Halloween ...