Nuovo infortunio per Neymar | lascia il campo tra le lacrime | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pessime notizie per: il calciatore brasiliano ha subito un gravenella sfida di ieri tra Brasile ed Uruguay valida per le qualificazioni ai Mondiali. I verdeoro hanno perso la partita e anche: il brasiliano, che solo pochi giorni fa è stato colpito in testa da una scatola di popcorn dopo il pareggio col Venezuela, hato iltra lea causa di unal ginocchio. Il 31enne si è infortunato negli ultimi minuti di gioco del primo tempo: è inciampato mentre lottava per la palla con de la Cruz ed il suo ginocchio ha ceduto.ha portato entrambe le mani sul volto mentre veniva portato via in barella, tra leha poito lo stadio ...