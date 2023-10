Nuovo allarme terrorismo in tutta la Francia | evacuati sei aeroporti e la Reggia di Versailles Allerta bomba anche in Belgio – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Seiinlasono statiquesta mattina per «minacce di attentato». Lo ha confermato la polizia francese. Si tratta degli scali di Parigi Beauvais, Lille, Lione, Nantes, Tolosa e Nizza. Le forze dell’ordine hanno proceduto alla loro evacuazione per eseguire le verifiche del caso dopo aver ricevuto minacce di attentato via e-mail. Bloccato quindi del tutto il traffico aereo in partenza dai primi cinque scali, ha fatto sapere la Direzione generale dell’aviazione civile, mentre per i voli in arrivo in alcuni casi i passeggeri sono stati sbarcati in attesa delle verifiche, in altri casi sono stati invitati a pazientare all’interno degli aerei.più circoscritta invece, a quanto sembra, all’aeroporto di Nizza, dove l’riguardava un bagaglio ...