Sono state sviluppate e testate due tecnologie per la decontaminazione di suoli in aree industriali inquinate dismesse, sviluppate nell' ambito del progetto europeo POSIDON PCP (POlluted SIte ...

Nuove soluzioni per decontaminare acque industriali Agenzia ANSA

OVHcloud annuncia il lancio delle nuove soluzioni con GPU NVIDIA per l'intelligenza artificiale EDGE9

Accompagnato dalla canzone For me Formidable di Charles Aznavour, il nuovo spot Enel è on air dal 15 ottobre per cinque settimane ...In attesa del lancio internazionale di Nielsen One Content, oggi attivo solo in Danimarca, nel nostro paese è già disponibile Nielsen One Ads ...