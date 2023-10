Nuoto | Trofeo Nico Sapio | attesa per l’esordio stagionale di Quadarella e Pilato

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ormai ci siamo, il 10 novembre prenderà il via la 49^ edizione del “di Genova”. Simona, vice-campionessa mondiale dei 1500 stile libero e, Benedetta, bronzo iridato nei 50 m rana, faranno il loro esordioin vasca. Presenti anchelò Martinenghi, argento nei 100 rana in Giappone; Alessandro Miressi, argento nella 4×100; e soprattutto, Alberto Razzetti, medaglia d’argento e bronzo negli ultimi europei a Roma 2022, beniamino di casa. Presenti anche Matteo Ciampi e Lorenzo Mora, primatista nazionale nei 200 dorso. Le raniste, Arianna Castiglioni e Francesca Fangio, saranno presenti alla manifestazione, in preparazione della nuova stagione agonistica. Al via anche: Anita Bottazzo, Giacomo Carini, Giovanni Carraro, Simone ...

...e Mora GENOVA - Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per la 49esima edizione delNico ... Il pubblico di casa farà l tifo per Alberto Razzetti (GenovaMy Sport/Fiamme Gialle), cinque ...

I numeri del 12° Trofeo Nuoto Riccione. Elenco società iscritte. Nuoto•com

9° Trofeo Extremo Nuoto•com

Grande attesa a Genova anche per Martinenghi, Miressi e Mora GENOVA (ITALPRESS) - Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per la 49esima ...Un gesto che certamente farà discutere, quello di Can Yaman. L’attore turco, famosissimo per varie serie tv girate, uno dei sex symbol del piccolo schermo, ex fidanzato di Diletta Leotta, come mostra ...