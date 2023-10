Nunzia De Girolamo | nuovo flop di ‘Avanti popolo’ nonostante Fabrizio Corona

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)Devede nero., la nuova trasmissione che conduce su Rai3 il martedì sera in prima serata, che ha preso il posto di Cartabianca di Bianca Berlinguer, passata a Mediaset, fa infatti registrare l’ennesimodi ascolti. Dopo i numeri disastrosi della prima puntata, la seconda andata in onda il 17 ottobre non fa certo meglio. E a salvare la Denon serve nemmeno la presenza di, protagonista dello scandalo calcioscommesse che denuncia di essere stato censurato dalla tv pubblica.Leggi anche: Dopo ilDegioca la cartaper risollevare gli ascolti di “Avanti Popolo” Il...

Neanche l'annuncio di novità sul caso calcio - scommesse con la presenza di Fabrizio Corona salva il destino degli ascolti diDee del suo talk su Rai3 Avanti Popolo che alla seconda puntata raccoglie soltanto 742 mila spettatori, pari a una share del 4.3 per cento. Gli ascolti tv nella prima serata del ...

Avanti Popolo, Fabrizio Corona non alza gli ascolti: solo il 4,28% di share per il programma di Nunzia De… Il Fatto Quotidiano

Ascolti tv, Fabrizio Corona non fa decollare Avanti popolo Libero Magazine

Corona, pagato più di 30 mila euro per l'ospitata ad Avanti Popolo, non ha fruttato nemmeno un +1 per cento negli ascolti.Corona è stato ospite di Nunzia De Girolamo ad ‘Avanti popolo’: dopo la trasmissione si è lamentato della mancata messa in onda di un audio di Zaniolo ...