“Non sono più tornata a casa…” La confessione di Arisa sul suo passato da estetista

venuta qui come tua moglie, ma me ne vado come tua moglie perché c'è una tempesta che dovremo affrontare insieme.lascerò il tuo fianco"'. Dopo lo schiaffo, Smith aveva gridato: "Tieni ...(Adnkronos) - Torino. "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono ...“Quando sono uscito dal calcio non ero sereno. Non ho finito come avrei voluto. Non dico che lo odio, ma ho smesso di seguirlo. Mi ha dato tante soddisfazioni… Leggi ...