Non fidatevi degli uomini che cercano di schiacciarvi | un minuto dopo è tardi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Franco Panariello, già sottoposto a restrizioni perché accusato di violenza domestica reiterata, uccide la moglie con 15 coltellate. L’epilogo prevedibile di questa terribile vicenda è, per chi fa il mestiere mio, o per chi si occupa di cronaca, l’ennesima storiaccia col medesimo copione. Nelle case, dietro le tende, chiuse le porte, prendono vita inferni danteschi, come quello procurato da Alfred Vefa, l’ex marito di Clodiana, dove il suffisso ex non è altro che un superfluo sostantivo: nel lessico dell’assassino, essere ex non poteva lontanamente intaccare un senso di possesso e proprietà della compagna che, nella sua mente, era sua per sempre. Sino al punto di ucciderla, proprio come è accaduto in provincia di Ancona a Concetta Marruocco. Clodiana scriveva: gli angeli non vivono all’inferno. Perché l’inferno? Non credete, mai, alle semplicistiche storielle che inondano le prima ...