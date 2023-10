“Non doveva farglielo a Varrese” Grande Fratello | critiche a Beatrice Luzzi | “Quando la finiranno?”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Non c’è pace ale ancora una volta èla protagonista in negativo dell’ultima vicenda. Una nuova accusa è stata lanciata nei confronti dell’attrice, rea di aver compiuto un gesto che una concorrente ha ritenuto inopportuno. Ed è stato tirato in ballo pure Massimiliano, presente al momento di questa uscita di Bea che ha fatto arrabbiare la coinquilina. Ma il pubblico sembra essersi schierato con la 52enne romana. Alsembrava cheavesse ritrovato nuovamente la tranquillità, infatti c’è pure stato un riavvicinamento condaHeidi Baci ha lasciato definitivamente il reality dopo l’incontro in puntata col padre. Lei lo ha ...