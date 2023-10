Non diffamò la Croce Rossa Rocca sconfitto anche in appello Parla il cronista Gregoretti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Marco, giornalista e scrittore, negli scorsi giorni è stato assoltoindalla querela di Francescoper diffamazione… “È stata confermata la sentenza di primo grado che era di assoluzione perché il fatto non costituisce reato: sono stato assolto dall’accusa di aver diffamato Francescoe la”. Ricostruiamo la vicenda: cosa era successo? “È una storia durata un anno. Ero in vacanza, in montagna, nel 2018 quando crollò il Ponte Morandi. Una persona dellache era lì mi mandava aggiornamenti sulla faccenda. Poi mi manda una cosa che riguarda la, per la quale stava operando a Genova. E mi manda un filmato che fa vedere delle casse di ...