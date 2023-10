No | l’ospedale a Gaza non l’ha colpito Israele | ma un razzo dei terroristi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il risultato della bugia di Hamas, alla cui diffusione hanno contribuito in modo decisivo i media occidentali, è che il vertice di Amman, a cui avrebbero dovuto partecipare oggi il presidente Usa Joe Biden, il re giordano Abdallah, il presidente egiziano Al-Sisi e il capo dell’Anp Abbas, è stato cancellato e le piazze arabe (Ramallah, Amman, Beirut, Instanbul) si sono infiammate, con proteste e attacchi alle ambasciate israeliane e Usa, di cui mentre scriviamo non conosciamo gli sviluppi. Nella serata di ieri, il ministero della sanità della Striscia di, controllato da Hamas, riferiva che uno strike israeliano avevabattista Al Ahli Arab diCity, provocando 500 vittime. Dopo un paio d’ore l’IDF negava ogni responsabilità israeliana, spiegando che la causa dell’esplosione era in realtà un ...