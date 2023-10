Nizza | sospeso Atal per un post contro Israele

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La decisione delsu Youcefdopo unpubblicato sui propri social. I dettagli Di seguito il comunicato delsu Youcef. COMUNICATO – «Appena rientrato dalla nazionale algerina, dove si trovava dal 9 ottobre, Youcefè stato contattato dai dirigenti dell’OGC Nice per una conversazione. L’OGC Nice comprende che il giocatore ha riconosciuto il suo errore ritirando rapidamente la condivisione della pubblicazione e si è scusato pubblicamente per iscritto. Tuttavia, data la natura della pubblicazione condivisa, e la sua gravità, la società ha preso la decisione di intraprendere un’azione disciplinare immediata nei confronti del giocatore, prima di qualsiasi azione che possa essere intrapresa dalle autorità ...

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Il Nizza ha annunciato di aver sospeso "fino a nuovo ordine" il suo difensore Youcef Atal, preso di mira da un'indagine preliminare per "apologia ...