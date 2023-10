Niente parcheggi | mensa e biblioteca | il nuovo Polo “Papa Giovanni XXIII” fa discutere gli studenti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Bergamo. La nuova sede universitaria riunita per i futuri medici è un grande passo in avanti, ma tra glicircola un po’ di delusione. Ildi Formazione Universitaria “”, dedicato fra gli altri ai laureandi in Infermieristica, Ostetricia e tecnici di Radiologia, ha sollevato le critiche dei ragazzi per la mancanza di servizi importanti.solo per docenti,scomparsa e assenza dellain una struttura che ospita 500. Dopo l’inaugurazione di mercoledì 11 ottobre alcuni iscritti hanno espresso insoddisfazione. Se è vero che il centro di via Nini da Fano ha finalmente dato un senso di appartenenza all’Università ai corsisti – fino a quel momento sparsi in tre differenti sedi – ...