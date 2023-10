Newcastle | la presa di posizione ufficiale sul caso Tonali

Leggi su calcionews24

Il comunicato pubblicato dal, club di Premier League, sulscommesse che vede coinvolto SandroDi seguito il comunicatodelsu Sandro. COMUNICATO – «IlUnited può confermare che Sandroè oggetto di indagine da parte della Procura Italiana e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in relazione all'attività illecita di scommesse. Sandro è pienamente coinvolto nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e ilUnited non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento».