“Nessuno ne parla ma…”Pistocchi Rivela i Veri Problemi del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Maurizio Pistocchi commenta l’infortunio di Osimhen, la situazione delle scommesse nel calcio e la direzione tattica del. Notizie calcio– Maurizio Pistocchi, ha condiviso il suo punto di vista su diversi temi caldi che riguardano ile il mondo del calcio in generale, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma su Radio CRC. L’infortunio di Osimhen: un Dilemma Comune “L’infortunio di Osimhen in Nazionale? È una situazione dalla quale è molto difficile uscire. Succ-de a tutte le squadre. I giocatori importanti vengono pagati dai club e si fanno male in nazionale. Probabilmente si dovrebbe pensare ad un calendario differente. De Laurentiis ha ragione, ma è una magra soddisfazione perché non può far niente per cambiare la situazione,” ha commentato Pistocchi, evidenziando una sfida comune ...