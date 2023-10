Nessuna menzogna per Gianluca Benincasa | con Antonella era vero amore

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàFiordelisi e Luca Onestini è scontro social.intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta diFiordelisi su Luca Onestini Dopo la pubblicazione del suo romanzo,, fa emergere tutta la verità sul suo rapporto conFiordelisi: le fotoFA EMERGERE LE PROVE: LA CHAT CONFIORDELISI (FOTO)- Dopo la pubblicazione del romanzo in cui parla anche diFiordelisi, ex concorrente del GF VIP 7, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini,ha deciso di regalare ai suoi numerosi ...