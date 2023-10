Nessuna guerra di religione | in Israele anche gli ebrei ultraortodossi manifestano per la Palestina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Se esci da New Gate, lasciandoti alle spalle il quartiere cristiano, ed entri in città nuova passando tra l’imponente bianco del Notre Dame Center a destra, e gli spazi ariosi e moderni della City Hall e del Municipio sulla sinistra, verso l’Italian Hospital con la sua copia della Torre di Arnolfo, ad un certo punto cominci ad accorgerti che le cose intorno a te stanno cambiando. Cominci a vedere sempre più haredim, non così frequenti in altre zone della città nuova – cappotto lungo nero, cappello, i lunghi ricci ai lati del viso; sempre meno cellulari, e quelli che vedi sono vecchi modelli, tutti rigorosamente senza internet. Una delle cose che ti colpisce per prima, molto tenera, sono questi bambini,di quattro, cinque anni, che camminano da soli, mano nella mano, con i loro bei ricci, la kippah e le frange – le tzitzit – che escono dalle loro camicie ...