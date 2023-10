Neonato abbandonato sotto un' auto | rintracciata la madre | il piccolo è in osservazione

A Osilo, provincia di Sassari, unè statoin mezzo alla strada, con il cordone ombelicale appena reciso. Solo l'intervento di un passante che ha trovato il piccolo sotto un'auto parcheggiata ha salvato la vita del ...Ecco come cambiano tra Irpef e taglio del cuneo: fino a 110 euro in più al mese. Le fasce e le simulazioni Neonato abbandonato in strada nudo e con il cordone ombelicale tagliato. Ritrovato sotto ...È stata rintracciata la mamma del neonato abbandonato stamattina per strada a Osilo (Sassari) . È una donna di 29 anni e si trova ora ricoverata nel reparto ...