Nelle collezioni degli Uffizi due dipinti di Hayez e uno di Bezzuoli

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Tre nuove acquisizioni per la collezione diottocenteschi. Si tratta del "Ritratto di Lorenzo Bartolini" di Giuseppee due opere di Francesco, il "Nudo accademico in atto di disegnare" e la "Barca con i Greci fuggitivi dalla strage di Sciò" (quest’ultimo peraltro lavoro inedito di straordinaria qualità). Il ritratto del, presentato dall'artista all'esposizione annuale di pittura della Regia Accademia di Belle Arti di Firenze (1825), raffigura uno dei più celebri scultori dell'Ottocento italiano, Lorenzo Bartolini (Savignano 1777 – Firenze 1850), coetaneo ed amico del pittore, di cui la Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti possiede alcuni capolavori. Bartolini è rappresentato in piedi, in abiti cinquecenteschi, mentre ...