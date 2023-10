Nel 2011 il centrodestra stabilì che era ricco chi guadagnava più di 300 mila euro | ora fissa l’asticella a 50 mila

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) C’è un elemento della manovra 2024 che ben fa capire quanti passi indietro abbia fatto l’Italia in questi anni, ed è contenuto nel primo modulo di riforma fiscale. Come è stato annunciato con la riduzione da 4 a 3 aliquote Irpef chi sarà tassato secondo i primi due nuovi scaglioni avrà un vantaggio medio di 260di sconto Irpef. Gli appartenenti al terzo e ultimo scaglione no, perché quei 260verranno sterilizzati facendo scattare una franchigia di identico importo che nel 2024 annullerà il vantaggio fiscale. Perché è stata fatta quella scelta tracciando la linea di demarcazione proprio con l’inizio dell’ultimo scaglione Irpef? Perché Giorgia Meloni voleva aiutare, come ha detto espressamente, «i redditi medio-bassi». Significa che tutti i redditi esclusi sono considerati «alti» o «medio-alti». Quale è la linea di confine fra quei due ...